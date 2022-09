Elezioni: Letta, grave rapporto Lega con Russia unita

(ANSA) - ROMA, 14 SET - "I fatti verranno evidenziati. Al di là di questa vicenda, è grave che la Lega non abbia disdetto il suo rapporto, il suo gemellaggio con il partito Russia unita, il principale del sistema politico" russo. "A prescindere dalla discussione in corso sulle cose dette dagli 007 americani, noi chiediamo che la Lega disdica il rapporto con Russia unita.

Ritengo grave che la Lega mantenga un rapporto con il principale partito russo, con quello che avviene in Ucraina". Lo ha detto il segretario del Pd, Enrico Letta, intervistato a "Dialoghi sul Futuro", il format on line de Il Foglio e Utopia. (ANSA).