Via libera ai programmi di riarmo in Senato, M5s vota contro

(ANSA) - ROMA, 13 SET - I senatori cinquestelle della Commissione Difesa di Palazzo Madama Giorgio Fede, Giuseppe Auddino, Gianmarco Corbetta e Francesco Castiello hanno espresso parere contrario all'avvio dei programmi di riarmo approvati oggi con il via libera dei senatori di tutte le altre forze politiche."A differenza di tutti gli altri - spiegano i senatori M5S - noi siamo qui in Parlamento, fino all'ultimo giorno di legislatura, per difendere gli interessi dei cittadini, non per servire le lobby". (ANSA).