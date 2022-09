Sciopero dei trasporti pubblici di 8 ore venerdì 16 settembre

(ANSA) - ROMA, 13 SET - "Sciopero nazionale di 8 ore venerdì 16 settembre nel trasporto pubblico locale". A proclamarlo unitariamente Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal e Ugl Autoferro "in considerazione delle violente e reiterate aggressioni a conducenti, controllori, capi stazione, addetti a traghetti e vaporetti, registrate su tutto il territorio nazionale negli ultimi mesi".

"Scioperiamo - spiegano le organizzazioni sindacali in una nota - di fronte a una situazione intollerabile su cui bisogna intervenire subito. A tutt'oggi non si è registrato alcun intervento a tutela del personale da parte dei datori di lavoro e neanche da parte del legislatore con specifici provvedimenti indirizzati a prevenire e scoraggiare le aggressioni al personale dei mezzi pubblici. Servono provvedimenti immediati - chiedono i sindacati - in assenza dei quali continueremo con forza a rivendicare la tutela di lavoratori e lavoratrici del trasporto pubblico locale". (ANSA).