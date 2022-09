Ok unanime commissioni al dl aiuti bis,ora esame Aula Senato

(ANSA) - ROMA, 13 SET - Via libera con "voto unanime" delle commissioni Bilancio e Finanze del Senato al decreto aiuti bis dopo l'intesa sul testo riformulato dal governo sul Superbonus.

Nel testo è stabilito che 'La responsabilità in solido nella cessione dei crediti dei bonus edilizi e superbonus si configura solo se il concorso nella violazione avviene "con dolo o colpa grave". Ora il provvedimento è in esame in Aula. (ANSA).