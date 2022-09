Il feretro della regina sull'aereo per Londra

(ANSA) - LONDRA, 13 SET - La bara con i resti mortali della regina Elisabetta è stata caricata nell'aeroporto di Edimburgo - dopo gli onori del Royal Regiment of Scotland - sul velivolo militare destinato a essere quello dell'ultimo viaggio di ritorno verso Londra. L'aereo, un mastodontico cargo C-17 Globemaster della Raf su cui è salita anche la principessa Anna, è atteso fra un'ora circa nella base dell'aeronautica di Northolt, alle porte della capitale britannica. Qui il feretro verrà trasferito su un'auto funebre per raggiungere Buckingham Palace, dove ad accoglierlo vi sarà re Carlo, primogenito ed erede d'Elisabetta, con la regina consorte Camilla.

Subito prima del decollo sono risuonate le note di una strofa dell'inno nazionale. A terra, al margine della pista, sono rimasti schierati - finché l'aereo non ha preso quota - la first minister del governo locale scozzese, Nicola Sturgeon, il ministro per la Scozia del governo Tory britannico, Alister Jack, e alti ufficiali di tutti le armi; nonché il picchetto d'onore chiamato al presentatarm. (ANSA).