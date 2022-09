Emmy: 'Succession' e 'Ted Lasso' le migliori serie dell'anno

(ANSA) - ROMA, 13 SET - 'Succession' di Hbo miglior serie drammatica e 'Ted Lasso' di Apple Tv miglior serie comica.

Questo il verdetto degli Emmy 2022 in onda da Los Angeles che hanno assegnato alla satira 'White Lotus' il premio per la miglior miniserie.

I sudcoreani di 'Squid Game' hanno comunque fatto storia: il dramma distopico di Netflix esploso l'anno scorso come maxisuccesso planetario ha portato a casa il premio per il miglior attore drammatico, Lee Jung-jae, diventato il primo a recitare in una lingua che non fosse l'inglese riconosciuto in quella categoria, mentre Hwang Dong-hyuk ha vinto l'Emmy per la regia dell'episodio 'Red Light, Green Light'.

L'Emmy di 'Succession' era il secondo in tre anni dopo la pausa del 2021. Jesse Armstrong, il creatore dello show su una famiglia disfunzionale di miliardari liberamente ispirata ai Murdoch, ha vinto per la miglior sceneggiatura dell'episodio 'All the Bells Say' ambientato sul Lago di Como e in Toscana, mentre Matthew MacFadyen ha portato a casa la statuetta per il miglior attore non protagonista.

Discovery ha incluso anche l'Emmy a "White Lotus", la satira sociale di Mike White, premiata come miglior miniserie, per la sceneggiatura e la regia di White e le interpretazioni di Jennifer Coolidge e Murray Bartlett. Cresce dunque l'attesa per il secondo capitolo dello show, stavolta ambientato in Sicilia.

Alle vittorie di Hbo ha fatto da contrappeso il secondo Emmy consecutivo per 'Ted Lasso', miglior serie comica, premiata anche con Jason Sudeikis nelle parti dell'allenatore dal cuore d'oro e Brett Goldstein in quella dell'ex calciatore dalla parolaccia facile.

C'era molta attesa per "Abbott Elementary", la serie di Abc su un gruppo di maestri in una scuola pubblica di Filadelfia: Quinta Brunson, la creatrice, ha vinto per la sceneggiatura, mentre Sheryl Lee Ralph ha accettato la sua statuetta di miglior attrice non protagonista cantando 'Endangered Species' di Dianne Reeves e ricevendo applausi a scena aperta.

Premi anche a Jean Smart di 'Hacks' come migliore attrice comica, a Zendaya ('Euphorya'), a 26 anni migliore attrice in una serie drammatica e a Michael Keaton, miglior attore nella miniserie 'Dopesick' sulla crisi degli oppiacei. (ANSA).