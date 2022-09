Re Carlo in Scozia, riceve le chiavi della città di Edimburgo

(ANSA) - LONDRA, 12 SET - Carlo III è atterrato a Edimburgo con la regina consorte Camilla per partecipare nel pomeriggio alla processione che accompagnerà il feretro di Elisabetta II, sua madre, fino alla cattedrale di St Giles: dove è previsto il primo omaggio pubblico alle spoglie mortali della sovrana più longeva della storia britannica.

La processione è preceduta da una visita del sovrano nella sede del Parlamento locale scozzese di Holyrood, dove è schierato un reparto Royal Regiment of Scotland per gli onori militari di rito; e dove si tiene la cosiddetta Cerimonia delle Chiavi: ossia la consegna delle chiavi della città al nuovo monarca, che in quanto re del Regno Unito e dell'Irlanda del Nord, eredita la storica corona della Scozia oltre a quella dell'Inghilterra. (ANSA).