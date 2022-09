Tajani, il Terzo Polo ha numeri marginali, non avrà ruolo

(ANSA) - PALERMO, 10 SET - "E' impossibile che il Terzo Polo possa avere un ruolo politico in Italia e in Sicilia perché ha numeri marginali. In realtà il quarto polo, perché l'opposizione sarà guidata da Pd e M5s. Loro faranno la ruota di scorta". Così il vicepresidente di Fi, Antonio Tajani, a Palermo, a margine della convention del centrodestra a sostegno del candidato alla presidenza della Regione siciliana, Renato Schifani. Su Gaetano Armao, che ha lasciato Fi per candidarsi a governatore in Sicilia col Terzo Polo, Tajani ha detto: "Chi ha fatto il vice presidente della Regione non può fare scelte simili, lui lo ha fatto e sarà marginale". (ANSA).