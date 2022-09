L'Italia c'è, Guadagnino nella notte dei Leoni

(ANSA) - VENEZIA, 10 SET - Nel verdetto di Venezia 79, a poche ore dalla cerimonia di chiusura in Sala Grande, l'Italia c'è. Secondo le ultime voci raccolte dall'ANSA, Luca Guadagnino regista di BONES AND ALL sta tornando. Come da qualche anno ai cineasti 'richiamati' non viene detto per quale premio, sia per evitare fuga di notizie sia per non rovinare l'effetto sorpresa al galà. Coppa Volpi femminile a Cate Blanchett per Tar, maschile a Colin Farrell protagonista degli Spiriti dell'Isola di Martin McDonagh. Nel verdetto posto assicurato per Panahi, Diop e Poitras.

Guadagnino potrebbe aver avuto il Leone d'argento e la sua protagonista femminile, la 28enne canadese Taylor Russell, il premio Mastroianni al giovane talento. Il Leone d'oro andrebbe a GLI ORSI NON ESISTONO di Panahi, il regista iraniano in carcere.

Alice Diop, con SAINT OMER unica opera prima in concorso, è tornata: si parla del Leone d'argento (o Leone del futuro? Si vedrà.

Nel verdetto della giuria presieduta da Julianne Moore anche la regista premio Oscar Laura Poitras con All the Beauty and the Bloodshed sulla fotografa Nan Goldin (premio giuria?). Fuori verdetto i tanti film Netflix, da Inarritu a Blonde e anche i vari titoli prodotti o coprodotti dalla Rai, da Amelio a Pallaoro. (ANSA).