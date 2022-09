Calenda, partecipo a distanza al confronto Letta-Meloni

(ANSA) - ROMA, 10 SET - Non sarà più un duello a due quello tra la leader di FdI, Giorgia Meloni e il segretario del Pd, Enrico Letta, previsto per lunedì al Corriere.tv.

Il confronto si allargherà, infatti, anche al leader di Azione Carlo Calenda che ha trovato la propria soluzione per collegarsi, anche se a distanza. "Abbiamo chiesto di allargare il confronto - spiega - ma Letta e Meloni dopo Cernobbio non ci pensano. Abbiamo deciso di partecipare al confronto a distanza.

Alle 19 dai nostri social potrete sentire le risposte di Meloni e Letta a cui si aggiungeranno le mie collegato da uno studio".

"Gli utenti - spiega - assisteranno ad un dibattito a tre.

Domanda di Fontana, risposte Meloni, Letta e mia (collegato).

Abbiamo preso uno studio e organizzato collegamento".

"Riteniamo - va all'attacco - l'esclusione di due coalizioni vergognosa e per questo invito anche Giuseppe Conte a collegarsi dal nostro studio". "La democrazia à la carte - conclude - non appartiene alla cultura liberale. Enrico Letta e Giorgia Meloni confermano mancanza di coraggio e un sodalizio incentrato su quel 'vota rosso o vota nero' che esclude la maggioranza del Paese e lo divide in fazioni. Ci vediamo lunedì alle 19". (ANSA).