Re Carlo III riceve per la prima volta la premier Truss

(ANSA) - LONDRA, 09 SET - Re Carlo III riceve la prima ministra britannica Liz Truss per la loro prima udienza a Buckingham Palace. Come previsto dall'agenda di giornata, Carlo ha ricevuto nel pomeriggio la neo premier Tory, in carica da appena tre giorni dopo essere stata il quindicesimo e ultimo capo di governo designato martedì 6 dalla regina Elisabetta. Per Carlo si è trattato della prima udienza da sovrano. (ANSA).