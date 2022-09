Re Carlo a Buckingham Palace, la folla lo acclama

(ANSA) - LONDRA, 09 SET - Re Carlo è giunto a Buckingham Palace per prendere formalmente possesso del trono ereditato dalla regina Elisabetta, morta ieri a Balmoral. Il nuovo sovrano, vestito l'abito scuro del lutto, è stato accolto dalla folla accalcata dietro le transenne in prossimità dell'ingresso e si è fermato a scambiare parole e strette di mano con diverse persone: ricevendo ad un tempo sorrisi, auguri e messaggi di condoglianze.

Carlo ha dapprima avvicinato la gente assiepata fuori da solo, mentre la consorte Camilla restava alla sue spalle ad alcuni metri di distanza, come a voler lasciare la scena a lui in questo momento di passaggio. Poi la coppia, ormai coppia reale, si è riunita per passare in rassegna dinanzi alla cancellata i mazzi di fiori e i messaggi lasciati a migliaia nelle scorse ore da sudditi e ammiratori in memoria della regina Elisabetta.

Non sono mancate grida di "urrà" e invocazioni 'God save the King' dalla piazza in direzione del re entrante, il quale alla fine ha imboccato a piedi il percorso d'ingresso verso il palazzo fianco a fianco con la regina consorte.

La giornata - a differenza del clima grigio e tempestoso di ieri, nelle ore dell'annuncio della morte di Elisabetta II - è illuminata oggi da squarci di sole; mentre la presenza delle persone attorno a Buckingham Palace resta massiccia.

Carlo, dopo essere sbarcato a Londra con un volo speciale da Aberdeen, dove era arrivato dopo la veglia delle ore precedenti dinanzi al feretro di sua madre nella residenza scozzese di Balmoral, ha raggiunto il palazzo in corteo, a bordo di una Rolls Royce reale d'epoca con Camilla. (ANSA).