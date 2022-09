Etichette: studio Ue,modello nutriscore meglio di "batteria"

(ANSA) - BRUXELLES, 09 SET - Il Centro Comune di Ricerca della Commissione Ue promuove l'etichetta nutrizionale fronte pacco colorata, tipo nutriscore. Secondo uno studio pubblicato oggi, "i consumatori, compresi quelli a basso reddito, generalmente preferiscono etichette nutrizionali fronte pacco colorate e valutative", come il nutriscore, rispetto a quelle "monocromatiche, non valutative", come il Nutrinform, l'etichetta "a batteria" proposta dall'Italia. (ANSA).