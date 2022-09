Salvini a Letta,troviamoci oggi pomeriggio per decreto aiuti

(ANSA) - VENEZIA, 08 SET - "Vorrei chiedere a Letta: insultami su tutto, sul fascismo, su Putin, però troviamoci oggi pomeriggio per firmare il decreto per aiutare le famiglie. Ci sta o non ci sta questo signore?". Lo ha detto stamani a San Martino di Lupari (Padova) Matteo Salvini, nel corso di un incontro elettorale.

"L'Europa - ha aggiunto - o aiuta le famiglie, i negozianti, i panettieri adesso, oppure saltano tre milioni di posti lavoro.

L'emergenza è una aiutare famiglie e imprese a pagare le bollette, di tutto il resto si potrà parlare avanti", ha concluso. (ANSA).