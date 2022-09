Regina: tutti i reali in viaggio arrivati a Balmoral

(ANSA) - LONDRA, 08 SET - Sono arrivati a Balmoral i membri della famiglia reale britannica che erano ancora in viaggio verso la residenza scozzese per raggiungere la 96enne regina Elisabetta al suo capezzale. Lo hanno mostrato le immagini diffuse dalla Bbc, che a questo punto non esclude un annuncio ulteriore dal palazzo che "potrebbe arrivare in qualsiasi momento". I toni dell'emittente con cui l'emittente pubblica segue la vicenda sono adesso gravi e solenni. (ANSA).