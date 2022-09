Piazza Affari chiude in rialzo (+0,88%) trainata dalle banche

(ANSA) - MILANO, 08 SET - Piazza Affari chiude in rialzo una seduta nervosa, tutta rivolta alle decisioni della Bce. L'indice Ftse Mib ha terminato le contrattazioni in progresso dello 0,88%, a 21.678 punti, trainato dalla corsa dei titoli del comparto bancario, con in testa Unicredit (+6%) e Banco Bpm (+5,2%), i cui conti economici beneficeranno del rialzo dei tassi deciso dalla Bce e di quelli che verranno varati nelle prossime riunioni. (ANSA).