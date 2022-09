Conte, incomprensibile no governo a superbonus

(ANSA) - ROMA, 08 SET - "È incomprensibile il forte contrasto del governo uscente a questa misura ", cioè il superbonus. Lo ha detto il presidente di M5s Giuseppe Conte durante un incontro con Confartigianato.

"Noi stiamo combattendo - ha detto Conte - perché c'è un cassetto pieno di crediti che vanno sbloccati. Anche sul decreto Aiuti non pensate che dovesse essere un imperativo etico approvare subito l'emendamento, visto che ci sono imprese con 47mila addetti che altrimenti chiudono? Vanno sbloccati subito quei crediti". Parlando in generale del superbonus, Conte ha detto che esso è una "misura di sistema che consente la rigenerazione urbana e il taglio della CO2. Se contrasti questa misura vuol dire che non condividi la transizione energetica".

Per questo "è incomprensibile il forte contrasto del governo uscente a questa misura". (ANSA).