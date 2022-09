Allarme per la regina, Harry e Meghan in viaggio

(ANSA) - LONDRA, 08 SET - Anche i duchi di Sussex, Harry e Meghan, sono in viaggio per raggiungere la residenza scozzese di Balmoral, dove le condizioni di salute della 96enne regina Elisabetta sembrano essere precipitate. Lo riferiscono i media.

Il nipote 'ribelle' e la sua consorte, trasferitisi negli Usa dopo la strappo dalla famiglia reale di circa tre anni fa, erano tornati in questi giorni nel Regno nell'ambito di un viaggio europeo con tappe previste anche in Germania e in Svizzera per una serie di impegni pubblici caritativi. Fino a oggi non si prevedeva un loro incontro con la sovrana.

Tutti e 4 i figli della regina Elisabetta sono al suo capezzale nella residenza scozzese di Balmoral, dopo la notizia sull'aggravamento delle sue condizioni. Lo riportano i media, precisando che - dopo l'erede al trono Carlo, giunto per primo assieme alla consorte Camilla - sono arrivati anche i principi Anna, Andrea ed Edoardo, seconda, terzo e quartogenito della sovrana e del defunto principe Filippo. Edoardo è accompagnato dalla consorte Sophie, nuora assai vicina a Elisabetta II in questi ultimi anni. Confermato inoltre l'arrivo del principe William, nipote della regina e secondo in linea di successione dopo suo padre Carlo. (ANSA).