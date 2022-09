Von der Leyen, proponiamo altri 5 mld di aiuti all'Ucraina

(ANSA) - BRUXELLES, 07 SET - "La situazione in Ucraina richiede il nostro pieno sostegno. Oggi la Commissione Ue propone ulteriori 5 miliardi di euro di assistenza macrofinanziaria per il Paese. Questo si aggiunge ai 10 miliardi di euro che l'Ue ha già fornito in aiuti finanziari, umanitari e militari". Lo scrive su Twitter la presidente della Commissione Ursula von der Leyen. (ANSA).