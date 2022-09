Kiev, 'ragioni per credere che guerra continuerà nel 2023'

(ANSA) - ROMA, 07 SET - "Ci sono ragioni per credere che la guerra della Russia contro l'Ucraina continuerà nel 2023". Lo hanno affermato in un'intervista a Ukrinform il comandante in capo delle forze armate ucraine, generale Valerii Zaluzhnyi, e il vicepresidente del Comitato parlamentare ucraino per la sicurezza nazionale, la difesa e l'intelligence, generale Mykhailo Zabrodskyi. E hanno spiegato: "Le potenziali direzioni dell'offensiva delle truppe russe sono: raggiungere il confine amministrativo della regione di Donetsk, avanzare nella direzione di Zaporizhzhia, lanciare ostilità armate dal territorio della Bielorussia e fare un altro tentativo di impadronirsi di Kiev".

Zaluzhnyi e Zabrodskyi hanno poi aggiunto: "La guerra scatenata dalla Federazione Russa contro l'Ucraina il 24 febbraio è andata da tempo oltre il concetto di conflitto locale di media intensità. Ciò si riferisce sia agli indicatori spaziali e al numero di forze militari coinvolte, che all'elenco di armi e altri equipaggiamenti ad alta tecnologia. La questione è la durata del conflitto. Non si inserisce in alcun modo né nel quadro della "guerra lampo" annunciata dalla Russia, né nella durata delle fasi attive delle ostilità nelle guerre all'inizio del XXI secolo". (ANSA).