Con Piano risparmio taglio bolletta di 607 euro a famiglia

(ANSA) - ROMA, 07 SET - La stretta governativa sui riscaldamenti vale un risparmio di 178,63 euro sulla bolletta annuale. Se a questo si aggiungono i comportamenti di riduzione dei consumi suggeriti dal piano predisposto dal ministero della Transizione Ecologica si aggiungono altri 428.75 euro: in totale un risparmio possibile - in grado di compensare e in alcuni casi di annullare i rincari in bolletta - che vale 607,58 euro. A fare i conti è un documento dell'Enea, che ha collaborato alla predisposizione del piano del ministro Roberto Cingolani. Lo studio stima voce per voce i risparmi dalla doccia alla lavatrice. (ANSA).