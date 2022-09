Ue, 1 mln i visti attivi per i russi, possibile 'riesame'

(ANSA) - BRUXELLES, 06 SET - Al momento sono stati emessi circa 1 milione di visti Schengen ai cittadini russi e, in seguito alle nuove linee guida che la Commissione pubblicherà a breve, sarà possibile per gli Stati membri "riesaminarli". Lo ha detto la commissaria agli affari interni Ylva Johansson. "In questo momento i cittadini russi non dovrebbero avere un facile accesso all'Ue. Ed è per questo motivo che la Commissione adotta la proposta di piena sospensione dell'accordo sulla facilitazione dei visti tra Russia ed Ue", ha detto. Una volta che la proposta sarà accolta dal consiglio - già entro la settimana - la Commissione pubblicherà le nuove linee guida.

(ANSA).