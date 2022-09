Salvini, Letta vive su Marte, nessun rischio democrazia

(ANSA) - SAN DANIELE DEL FRIULI, 06 SET - "Letta vive su Marte. Se votano gli italiani non c'è nessun rischio per la democrazia perché il popolo è sovrano. Invito Letta domani a firmare a 4 mani il decreto energia da 30 mld per bloccare gli aumenti di luce e gas". Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini, a margine di un evento elettorale a San Daniele del Friuli (Udine), rispondendo in merito alle preoccupazioni del segretario dem Enrico Letta sull'esito delle elezioni.

"L'unica emergenza che vedo in Italia - ha aggiunto Salvini - è quella della disoccupazione, del freddo e della fame. Non vedo rischi di fascismo, razzismo e di altre robe strane". (ANSA).