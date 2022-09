Liz Truss, porterò il Regno Unito fuori dalla tempesta

(ANSA) - LONDRA, 06 SET - Liz Truss ha promesso di portare il Regno Unito "fuori dalla tempesta" della crisi globale e nazionale abbattutasi in questi ultimi mesi. Nel suo discorso d'insediamento a Downing Street, la nuova premier Tory ha riconosciuto i tempi difficili che il Paese - minacciato da venti di recessione - ha dinanzi, ma ha insistito sulla volontà e possibilità di uscirne.

"Affronterò la crisi energetica causata dalla guerra di Vladimir Putin" e "assicurerò il nostro futuro approvvigionamento energetico", ha aggiunto, preparandosi a lanciare un piano contro il caro bollette. Col suo programma di governo, Truss prevede anche di "tagliare le tasse per premiare il duro lavoro e aumentare la crescita e gli investimenti trainati dalle imprese".

La nuova premier si impegna inoltre a "riformare" le norme per permettere al Paese di crescere, sottolineando che "abbiamo enormi riserve di talento, energia e determinazione". Tra le sue priorità, Truss ha indicato anche il consolidamento del sistema sanitario nazionale (Nhs), messo alla prova dalla pandemia di Covid. (ANSA).