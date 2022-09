Kiev,potente esplosione nella zona della centrale nucleare

(ANSA) - ROMA, 06 SET - Una potente esplosione è stata sentita dopo le 12 nella città di Energodar, nella regione di Zaporizhzhia, dove si trova la centrale nucleare più grande d'Europa. Al momento la città è senza elettricità. Lo riferisce Unian che cita il sindaco Dmytro Orlov "Alle 12,20 di oggi i residenti di Energodar hanno riferito che una potente esplosione si è sentita in città. Subito dopo la corrente elettrica e l'acqua sono state interrotte contemporaneamente", ha affermato il sindaco sui social.

Orlov non ha fornito altri dettagli, aggiungendo solo che al momento sono in corso accertamenti. (ANSA).