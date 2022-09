Elezioni:Conte,in governi di salute pubblica non ci saremo

(ANSA) - ROMA, 05 SET - "ll metodo Draghi mi sembra che stia prendendo quota nel dibattito elettorale, e mi sembra che anche FdI lo stia abbracciando in modo non esplicito. Nonostante il voto dei cittadini già si prefigurano governi di salute pubblica. Della serie, 'non vi preoccupate che poi ci pensiamo noi specialisti della gestione del potere'. Assicuro ai cittadini che noi non ci saremo, noi porteremo avanti il nostro programma costi quel che costi". Lo ha detto il leader del M5s, Giuseppe Conte, durante la registrazione della puntata di Porta a porta, in onda questa sera su Rai1. (ANSA).