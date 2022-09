Comunali: Coletta riconfermato sindaco di Latina

(ANSA) - ROMA, 05 SET - Damiano Coletta si riconferma sindaco di Latina al termine delle nuove elezioni nelle 22 sezioni andate alle urne dopo il pronunciamento del Tar che ha portato all'annullamento del voto dell'ottobre scorso. Coletta però si trova davanti ancora una volta ad un'altra 'anatra zoppa', in quanto i voti di lista del centrodestra hanno superato la metà più uno dei voti. "È stata una nottata intensa e la gioia di avercela fatta ancora una volta mi ripaga e ci ripaga di tutti i sacrifici che abbiamo fatto in questo periodo così particolare - le parole del primo cittadino -. Ringrazio la città che per la terza volta mi ha dato fiducia e non vedo l'ora di rimettermi in attività, cosa che avverrà immediatamente perché Latina ha bisogno della politica e perché è un momento troppo importante per la nostra comunità". "Gli elettori si sono espressi in maniera chiara palesando un maggiore consenso sia a me che al centrodestra e decretando di fatto quella che sarà una situazione di governabilità senza una maggioranza netta. Questo sia elemento di riflessione per il sindaco rieletto", ha scritto su Facebook Vincenzo Zaccheo, candidato sindaco del centrodestra. (ANSA).