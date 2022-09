Borsa: Europa chiude in calo e brucia 58,7 miliardi

(ANSA) - MILANO, 05 SET - Le Borse europee chiudono in calo con l'indice Stoxx 600, che raggruppa i principali titoli azionari del Vecchio continente, che cede lo 0,62% e brucia 58,7 miliardi di capitalizzazione. A Piazza Affari il Ftse All Share lascia sul terreno il 2% e manda in fumo 12 miliardi di euro.

(ANSA).