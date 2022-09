Mosca, il prezzo del gas in Europa verso livelli record

(ANSA) - ROMA, 04 SET - Il vice premier russo con delega per l'energia Alexander Novak ha sostenuto che il blocco di Nord Stream è dovuto unicamente alle sanzioni europee che hanno impedito le adeguate riparazioni violando i contratti e non ha escluso ulteriori aumenti del prezzo del gas in Europa che potrebbe toccare "livelli record". Lo riferisce la Tass. (ANSA).