Elodie, no alle etichette politiche, non ho mai votato Pd

(ANSA) - VENEZIA, 04 SET - "Sono una cittadina e in quanto tale mi interesso di politica e credo poi che ci sia un un livello nella tutela dei diritti sotto il quale non si deve mai andare. Se ci fosse un candidato di destra con idee interessanti lo voterei pure e confesso che, ad esempio, non ho mai votato Pd. Il fatto è che tutti mi vogliono etichettare". Così al Lido la cantante Elodie, per la prima volta attrice in TI MANGIO IL CUORE di Pippo Mezzapesa in concorso nella sezione Orizzonti alla Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica, che più volte ha preso posizione contro la destra e Fratelli d'Italia, il partito di Giorgia Meloni.

Sul fronte dei diritti Lgtb, di cui è da sempre sostenitrice, dice: "Si sono fatti molti passi avanti. Oggi anche in terza elementare si parla di 'fluidità', certo è inevitabile che ci sarà sempre chi è contro". (ANSA).