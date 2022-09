Berlino decide piano aiuti contro caro vita da 65 mld

(ANSA) - BERLINO, 04 SET - Il governo tedesco ha concordato oggi un nuovo piano per aiutare il potere d'acquisto dei cittadini e le imprese in un contesto di alta inflazione, con misure per un totale di 65 miliardi di euro, secondo una bozza di accordo visionata dall'AFP. "Un aiuto rapido e proporzionato ai cittadini e alle imprese è necessario a causa del rapido aumento dei prezzi elevati dell'energia", si legge nel documento, redatto dopo settimane di discussioni minuziose tra i tre partiti della coalizione del cancelliere socialdemocratico, Olaf Scholz. (ANSA).