Orban oggi a Mosca, 'per rendere omaggio' a Gorbaciov

(ANSA) - BUDAPEST, 03 SET - Il premier ungherese Viktor Orban si recherà oggi a Mosca "per rendere omaggio" a Mikhail Gorbaciov, l'ultimo leader sovietico deceduto martedì in Russia.

Lo rende noto il governo di Budapest. Il Cremlino ha poi precisato che non è previsto nessun incontro fra il premier ungherese Viktor Orban e il presidente russo Vladimir Putin a oggi Mosca. (ANSA).