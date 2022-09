Medvedev, arsenale nucleare garanzia per preservare Russia

(ANSA) - ROMA, 03 SET - "L'intero arsenale nucleare strategico è rimasto nel nostro Paese. Ed è supportato da noi ad un livello molto alto. E questa è la migliore garanzia per preservare la potenza della Russia". Così il vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo Dmitri Medvedev si sfoga in un lungo post su telegram accusando l'Occidente di voler "approfittare del conflitto militare in Ucraina" per "un nuovo ciclo di disintegrazione" delle istituzioni russe dopo il crollo dell'Urss. "È chiaro che tutti questi sono sogni sporchi", scrive Medvedev di chi pensa "a come farci a pezzetti. Ma tali tentativi sono davvero estremamente pericolosi". (ANSA).