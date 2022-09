Usa: caldo torrido, mega incendio lungo autostrada in California

(ANSA) - WASHINGTON, 01 SET - Centinaia di vigili del fuoco e Canadair sono stati mobilitati per domare un grande incendio lungo un'importante autostrada in California, colpita in questi giorni da una terribile ondata di caldo. Lo riportano i media americani.

Le fiamme, che hanno cominciato a divampare ieri, hanno già bruciato oltre 2.100 ettari dell'hinterland di Los Angeles e sette vigili del fuoco sono stati costretti a un breve ricovero in ospedale per lievi ferite causate dal caldo.

La California, come alcune zone del Nevada e dell'Arizona, è preda in questi giorni di un caldo torrido con temperature fino a 43 gradi nell'area dell'incendio. Il clima soffocante dovrebbe continuare fino alla prossima settimana, con punte fino a 46 gradi. L'incendio sull'autostrada che collega Los Angeles a San Francisco, ribattezzato appunto "Route Fire", è "un campanello d'allarme" sui rischi di altri fenomeni del genere ha avvertito Robert Garcia, capo dei vigili del fuoco dell'area di Los Angeles. Le condizioni attuali potrebbero portare a incendi "molto veloci" nei prossimi giorni, ha detto ancora mettendo in guardia sulle prossime ore che "saranno molto difficili".

