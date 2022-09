Piazza Affari rimbalza, chiude in rialzo del 2,9%

(ANSA) - MILANO, 02 SET - Chiusura in forte rialzo per Piazza Affari che rimbalza dopo cinque sedute consecutive con il segno meno, al pari delle altre Borse europee, sulla spinta dei dati sul mercato del lavoro Usa che lasciano sperare in una Fed meno aggressiva sui tassi. L'indice Ftse Mib ha terminato le contrattazioni in progresso del 2,91% a 21.921 punti. (ANSA).