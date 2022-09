Gas: attesa riapertura Nord Stream, chiude a 214 euro (-11%)

(ANSA) - MILANO, 02 SET - Chiusura in forte calo per il prezzo del gas sul mercato di Amsterdam. I future Ttf, punto di riferimento per il prezzo del metano in Europa, hanno terminato le contrattazioni con un tonfo dell'11,66% a 214,67 euro, con gli operatori che si attendono una riapertura del Nord Stream dopo una chiusura di tre giorni per manutenzione. (ANSA).