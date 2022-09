Elezioni:Lupi, nostra lista dà fastidio a molti nel c.destra

(ANSA) - MILANO, 02 SET - "Vedo che la lista di Noi Moderati all'interno della coalizione di centrodestra dà fastidio a molti": lo ha detto il leader di Noi con l'Italia Maurizio Lupi poco prima della presentazione dei candidati di Noi Moderati oggi a Milano.

"Per un mese abbiamo avuto la comunicazione che il centrodestra è fatto di tre proposte politiche - ha aggiunto - poi si sono accorti che è fatto di quattro proposte politiche".

Insomma "noi non rincorriamo nessuno - ha concluso Lupi - ma vogliamo solo dire che senza di noi non si governa". (ANSA).