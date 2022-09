Elezioni: Salvini, sondaggi? Mi interessano solo le urne

(ANSA) - REGGIO EMILIA, 02 SET - "A questo giro il centrodestra può fare il tutto esaurito. Ovunque sia stato finora, ho sentito grande voglia di cambiamento. La Lega in ogni collegio può vincere, anche in quelli impensabili come Reggio Emilia, Imola e Bologna. Sondaggi? Oroscopi e calciomercato mi interessano poco. Il mio sondaggio sarà in cabina elettorale", ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini stamattina in visita a Reggio Emilia per la campagna elettorale, dove ha fatto una passeggiata nel mercato ambulante in centro storico, concedendosi a foto e selfie.

E mentre posa con una coppia di origine africana dice: "Siete i benvenuti, chi viene qui e si comporta bene pagando le tasse è un mio amico. Chi viene a spacciare, no". Poi è entrato in un bar per fare colazione e si è intrattenuto a parlare coi gestori, chiedendo prezzi e costi delle materie prime.

"Lavoreremo per voi, perché non potete mettere certo il caffè a due euro".

C'è chi gli offre un trancio di erbazzone (tipica torta salata reggiana), ma lui rifiuta: "Ho messo il dietor nel caffè, sono a dieta. Quando vengo qua in Emilia, tra tagliolini, formaggi e tutto il resto, ingrasso e basta. Anche se è tutto squisito". E infine a chi gli fa un in bocca al lupo Salvini risponde: "Crepi il lupo. Posso dirlo? Speriamo che qualche ambientalista non mi denunci...". (ANSA).