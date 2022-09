Borse europee in volo con dati Usa, Francoforte chiude a +3,3%

(ANSA) - MILANO, 02 SET - Forti rialzi per le Borse europee, che interrompono una serie negativa che proseguiva da cinque sedute. A dare il là ai listini, ansiosi di rimbalzare, sono stati i dati sul mercato del lavoro americano, che hanno visto un lieve aumento del tasso di disoccupazione, grazie a una maggiore partecipazione al mercato del lavoro. Un segnale accolto positivamente dagli investitori che sperano in un mercato meno congestionato sul lato dell'offerta che possa spingere la Fed a moderare il passo della stretta monetaria.

Francoforte ha chiuso in rialzo del 3,33% a 13.050 punti, Parigi del 2,21% a 6.167 punti e Londra dell'1,86% a 7.281 punti.

(ANSA).