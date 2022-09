Usa, Cina deve rendere conto per genocidio contro uiguri

(ANSA) - WASHINGTON, 01 SET - La Cina deve "rendere conto" per il genocidio contro gli uiguri nello Xinjang. Lo ha detto il segretario di Stato americano, Antony Blinken, a proposito del rapporto dell'ufficio dell'Onu per i diritti umani, sottolineando che il documento "conferma la nostra grave preoccupazione per il genocidio in corso e i crimini contro l'umanità che le autorità cinesi stanno perpetrando contro gli uiguri". (ANSA).