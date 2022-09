Da Berlusconi e Renzi, tutti su TikTok

(ANSA) - ROMA, 01 SET - "Ciao ragazzi, eccomi qua! Vi do il mio benvenuto sul mio canale ufficiale di TikTok". Parte così il primo video pubblicato da Silvio Berlusconi sulla piattaforma social tra le più popolari tra i giovani ed i giovanissimi.

Abito scuro di ordinanza e seduto alla propria scrivania, Berlusconi ricorda che "su questa piattaforma i ragazzi sono oltre 5 milioni e il 60% ha meno di trent'anni. Soffro di un poco di invidia ma mi faccio ugualmente tanti complimenti...".

Ma il leader azzurro non è l'unico a sbarcare da oggi sul social dei giovani."Per molti di voi io sono un esperto di 'First reaction shock' o di 'Shish'" ma "quello che è fondamentale è che io sono stato e sono soprattutto un politico, uno che crede nella politica", dice Matteo Renzi dal proprio nuovo profilo. E anche il Pd fa sapere di essere da oggi su Tik Tok proprio per "discutere coi più giovani". (ANSA).