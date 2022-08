Pnrr: Weber (Ppe), Italia usi bene fondi, è programma chiave

(ANSA) - ROMA, 31 AGO - Il presidente del Ppe Manfred Weber lancia un appello all'Italia: "usi bene i fondi del Pnrr. Si tratta di un programma chiave per la Ue e perchè abbia davvero effetto è necessario che nel Parlamento e nel governo italiani ci siano persone in grado di farlo", ha detto ad un incontro con Noi Moderati.

"Quando andranno al voto - aggiunge - gli italiani scelgano forze politiche che lavorino ad uno sviluppo vero nella Ue.

Questa gente - ha aggiunto riferendosi agli esponenti di Noi Moderati, che nel Ppe si riconoscono - ha una rete a Bruxelles, parla con me e con Ursula Von der Leyen ed i suoi commissari.

Anche per questo vanno sostenuti. (ANSA).