Gas, iniziato lo stop alle forniture del Nord Stream all'Ue

(ANSA) - ROMA, 31 AGO - Come annunciato ieri da Gazprom, dalle 5 ora italiana le forniture di gas dalla Russia verso l'Ue tramite il Nord Stream sono state completamente interrotte. Lo confermano gli operatori di gasdotti tedeschi Opel e Nel, citati dall'agenzia Tass.

Lo stop avrà una durata prevista di tre giorni e, secondo quanto riferito dal monopolista russo dell'energia, è stato reso necessario per consentire le riparazioni dell'unica unità di compressione del gas rimasta in funzione presso la stazione di Portovaya. (ANSA).