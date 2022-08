Energia: Salvini, moratoria su bollette e 30 mld da governo

(ANSA) - PALERMO, 31 AGO - "Chiederemo una moratoria sul distacco di luce e gas, come era accaduto durante il Covid. Per le coperture serve che il governo stanzi quanto prima almeno 30 miliardi, contando che in Francia ne hanno messi a disposizione cinquanta". Lo ha detto Matteo Salvini a margine di un flash mob a Palermo contro il caro bolletta e rilanciando "l'appello a Letta, Conte e Di Maio: unitevi a me per dire a Parlamento e Governo che questi soldi servono adesso, il problema è adesso". "Stamattina - ha affermato il leader della Lega - mi sono svegliato con i messaggi di qualche industriale bresciano ad alcune famiglie che non riescono a rateizzare le bollette, ma se non paghi staccano". (ANSA).