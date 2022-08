Maltempo: temporali al Nord e parte del Centro

(ANSA) - ROMA, 30 AGO - Una perturbazione di origine atlantica ha raggiunto l'Italia determinando un sensibile peggioramento sulle regioni del Nord Ovest. Il maltempo si estenderà, nel corso delle prossime ore, a gran parte del Nord e parte del Centro, con fenomeni che localmente potranno risultare di forte intensità. Lo indica un avviso meteo emesso dal Dipartimento della Protezione Civile.

Dal pomeriggio di oggi, dunque, temporali su Piemonte, Lombardia, Veneto, Trentino, Alto Adige, Liguria ed Emilia-Romagna, in estensione a Toscana e Marche. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, grandinate e forti raffiche di vento.

Valutata per domani allerta gialla in Lombardia, Veneto, Trentino Alto Adige, Emilia-Romagna, Marche, parte di Toscana e Liguria e Piemonte. (ANSA).