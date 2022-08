Istat, picco di mortalità a luglio tra over 80 per il caldo

(ANSA) - ROMA, 30 AGO - A luglio picco di decessi tra gli over 80 probabilmente dovuto all'ondata di caldo che ha colpito l'Italia. Lo dice l'Istat spiegando che nei primi 6 mesi del 2022 si registrano 357 mila decessi, ossia 21 mila in meno rispetto al 2020 e 16 mila in meno del 2021 ma ancora il 6% in più rispetto alla media 2015-19 e aggiungendo che nel mese di luglio c'è stata un'inversione di tendenza: "si stimano infatti oltre 62 mila decessi, un numero superiore di circa il 20% rispetto a quello degli anni precedenti". Accadde invece nel 2015, "anno in cui ci fu un significativo aumento del numero di morti dovuto soprattutto ai fattori climatici". (ANSA).