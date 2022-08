Guerini, addestriamo gli ucraini per l'uso sicuro armi

(ANSA) - ROMA, 30 AGO - "L'incondizionato sostegno a Kiev" è stato ribadito oggi dal ministro della Difesa, Lorenzo Guerini, nel corso della riunione informale dei ministri della Difesa Ue.

Guerini ha ricordato l'impegno italiano, sottolineando come "nonostante la crisi di governo, si è riusciti a finalizzare il quarto decreto di aiuti, in linea con le priorità rappresentate" dal ministro ucraino Oleksii Reznikov". In aggiunta agli equipaggiamenti, ha affermato "stiamo provvedendo a garantire mirate attività addestrative al personale ucraino per rendere più sicuro l'impiego dell'armamento". (ANSA).