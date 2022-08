Primo dibattito tv al vetriolo tra Lula e Bolsonaro

(ANSA) - ROMA, 29 AGO - Scambio di accuse al vetriolo tra Il presidente di destra del Brasile, Jair Bolsonaro, e il leader di sinistra Luiz Inácio Lula da Silva nel primo dibattito tv, in vista delle elezioni di ottobre.

Bolsonaro ha accusato l'ex presidente di aver guidato il governo più corrotto della storia del Brasile. Lula, a sua volta, ha affermato che Bolsonaro ha distrutto il Paese.

I sondaggi suggeriscono che Lula - presidente dal 2003 al 2010 - è in vantaggio nella corsa alle elezioni. Ma il divario tra i due candidati sembra ridursi.

Domenica, i due leader sono apparsi in TV a San Paolo insieme ad altri quattro candidati alla presidenza. (ANSA).