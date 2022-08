Kiev, missione Aiea Zaporizhzhia più difficile nella storia

(ANSA) - STOCCOLMA, 29 AGO - La missione dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica (Aiea) nella centrale nucleare ucraina di Zaporizhzhia è "la più difficile nella storia dell'organizzazione" a causa dei combattimenti nelle vicinanze: lo ha detto il ministro degli Esteri ucraino Dmytro Kuleba, in visita a Stoccolma. "Questa missione sarà la più difficile nella storia dell'Aiea per gli attacchi della Russia sul terreno, ma anche per il modo sfacciato con cui la Russia sta cercando di legittimare la propria presenza", ha aggiunto.

