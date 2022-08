Gas: Scholz, 'inverno meglio di quanto alcuni prevedessero'

(ANSA) - BERLINO, 29 AGO - Per quanto riguarda l'approvvigionamento di gas, in Germania le misure adottate finora "ci faranno superare l'inverno meglio di quanto alcuni avessero previsto". Lo ha detto oggi a Praga il cancelliere tedesco Olaf Scholz, parlando in conferenza stampa con il premier ceco Petr Fiala. Scholz ha fatto riferimento al riempimento dei serbatoi di gas e alla costruzione di nuovi terminal Gnl sulla costa settentrionale tedesca. Lo riporta la Sueddeutsche Zeitung. (ANSA).